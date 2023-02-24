İvan Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Jukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Jukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Jukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Jukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Jukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Jukic 21 Haziran 1996 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Jukić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Jukic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Jukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 9 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Jukic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Jukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Jukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Jukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Jukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2011 yılında RNK Split U17

24 Ağustos 2012 yılında Dugopolje U17

31 Ağustos 2012 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2013 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split

5 Şubat 2016 yılında NK Imotski

30 Haziran 2016 yılında RNK Split

8 Temmuz 2017 yılında Korona Kielce

23 Ocak 2020 yılında FK Sarajevo

23 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2021 yılında Zrinjski Mostar

İvan Jukic kimdir

İvan Jukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Jukic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

İvan Jukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Jukic nereli

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