İvan Kaloshkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kaloshkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kaloshkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kaloshkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kaloshkin 22 Nisan 2001 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Калошкин Иван Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kaloshkin Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ostrovets futbol takımında oynamaktadır. FK Ostrovets takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Kaloshkin'nin FK Ostrovets ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Kaloshkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kaloshkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kaloshkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kaloshkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Vitebsk II

15 Temmuz 2021 yılında Krumkachi

17 Mart 2022 yılında Ostrovets

İvan Kaloshkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kaloshkin şuan FK Ostrovets takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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