İvan Karadzhov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Karadzhov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Karadzhov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Karadzhov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Karadzhov 12 Temmuz 1989 tarihinde Kresna şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Милчов Караджов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Karadzhov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Karadzhov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Karadzhov'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Karadzhov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Karadzhov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Karadzhov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Karadzhov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Rilski Sportist

30 Haziran 2008 yılında CSKA-Sofia U19

1 Ağustos 2008 yılında CSKA Sofya

1 Ocak 2012 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2013 yılında Beroe

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Vereya

2 Mart 2017 yılında Soligorsk

20 Şubat 2018 yılında Arda Kardzhali

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948

8 Temmuz 2022 yılında Beroe

İvan Karadzhov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Karadzhov şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Karadzhov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ZSKA Sofia (bis 2007)

Bulgaristan takımında 23 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.