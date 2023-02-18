İvan Kargotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kargotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kargotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kargotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kargotic 20 Mart 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Kargotić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kargotic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Kargotic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Kargotic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Kargotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kargotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kargotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kargotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2014 yılında NK Solin Jgd

1 Temmuz 2017 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Solin U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Solin

İvan Kargotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kargotic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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