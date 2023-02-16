İvan Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Knezevic 14 Temmuz 1993 tarihinde Aschaffenburg şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Knežević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Knezevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer-Concept AG yapmaktadır. İvan Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Knezevic'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Aschaff. Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Aschaffenb. U17

1 Temmuz 2009 yılında Burghausen U17

1 Temmuz 2010 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2012 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2017 yılında SpVgg Bayreuth

1 Temmuz 2022 yılında Aue

İvan Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Knezevic şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Viktoria Schaafheim (1997-2007), Viktoria Aschaffenburg (2007-2009), SV Wacker Burghausen (2009-2010), TSV 1860 München (2010-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.