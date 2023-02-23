İvan Kokonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kokonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kokonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kokonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kokonov 17 Ağustos 1991 tarihinde Sliven şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Стоянов Коконов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kokonov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. İvan Kokonov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İvan Kokonov'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Kokonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kokonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kokonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kokonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Slavia Sofia

1 Şubat 2011 yılında Botev Vratsa

1 Haziran 2012 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2013 yılında Botev Vratsa

1 Haziran 2013 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2013 yılında Cherno More

1 Temmuz 2015 yılında Beroe

28 Ocak 2016 yılında Montana

1 Temmuz 2016 yılında Cherno More

12 Eylül 2017 yılında Montana

1 Temmuz 2018 yılında Dunav

21 Ocak 2019 yılında Arda Kardzhali

İvan Kokonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kokonov şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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