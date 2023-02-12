İvan Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Konovalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Konovalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Konovalov 18 Ağu 1994 tarihinde Balashikha, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Rusya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Коновалов Иван Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Konovalov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Konovalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tobol Kostanay futbol takımında oynamaktadır. Tobol Kostanay takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Konovalov'nin Tobol Kostanay ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Konovalov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikonovalov23/

İvan Konovalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Konovalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Konovalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Konovalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartak II

1 Ocak 2013 yılında Amkar II

12 Ağu 2014 yılında FK Sevastopol

1 Ocak 2015 yılında Astrakhan

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2017 yılında Backa

9 Eylül 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan

25 Şubat 2021 yılında Ural

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

18 Ocak 2022 yılında Livingston FC

8 Şubat 2023 yılında Tobol Kostanay

İvan Konovalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Konovalov şuan Tobol Kostanay takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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