İvan Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Konovalov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İvan Konovalov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Konovalov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Konovalov

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Konovalov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Konovalov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Konovalov 18 Ağu 1994 tarihinde Balashikha, Moskau Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Rusya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Коновалов Иван Андреевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Konovalov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Konovalov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tobol Kostanay futbol takımında oynamaktadır. Tobol Kostanay takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Konovalov'nin Tobol Kostanay ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Konovalov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ikonovalov23/

İvan Konovalovboyu ve yaşı kaç

İvan Konovalov Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Konovalov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Konovalov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Konovalov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartak II

1 Ocak 2013 yılında Amkar II

12 Ağu 2014 yılında FK Sevastopol

1 Ocak 2015 yılında Astrakhan

1 Temmuz 2015 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2017 yılında Backa

9 Eylül 2017 yılında Torpedo Zhodino

1 Temmuz 2018 yılında Rubin Kazan

25 Şubat 2021 yılında Ural

30 Haziran 2021 yılında Rubin Kazan

18 Ocak 2022 yılında Livingston FC

8 Şubat 2023 yılında Tobol Kostanay

İvan Konovalov kimdir

İvan Konovalov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Konovalov şuan Tobol Kostanay takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Konovalov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tom Parkes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tom Parkes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Enkaz altında 140 saat! Ekipler çalışırken Kur'an-ı Kerim okuyan Muhammed Habib kurtarıldı
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Phillip Cancar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Phillip Cancar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiyi De Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiyi De Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Hatay'da mucizeye tanıklık ettik! 7 aylık Hamza bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?