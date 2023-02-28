İvan Krajcirik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Krajcirik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Krajcirik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Krajcirik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Krajcirik 15 Haziran 2000 tarihinde Handlová şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Krajčírik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Krajcirik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. İvan Krajcirik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. İvan Krajcirik'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

İvan Krajcirik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Krajcirik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Krajcirik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Krajcirik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Ruzomberok

İvan Krajcirik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Krajcirik şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Krajcirik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tatran Liptovsky Mikulas (2012-2015)

Slovakya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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