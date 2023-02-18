İvan Krizanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Krizanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Krizanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Krizanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Krizanovic 24 Ocak 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Križanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Krizanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Krizanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Krizanovic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Krizanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Krizanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Krizanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Krizanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında HASK ZG Alt.

1 Temmuz 2017 yılında HASK ZG U17

1 Temmuz 2019 yılında HASK Zagreb

13 Ağu 2020 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2022 yılında Cibalia

İvan Krizanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Krizanovic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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