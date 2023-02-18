İvan Krolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Krolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Krolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Krolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Krolo 23 Ocak 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Krolo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Krolo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Krolo'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Krolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Krolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Krolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Krolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2011 yılında Adriatic Split

13 Şubat 2017 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

18 Ocak 2023 yılında HNK Sibenik

31 Mayıs 2023 yılında Hajduk Split

İvan Krolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Krolo şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

İvan Krolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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