İvan Krstanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Krstanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Krstanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Krstanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Krstanovic 5 Ocak 1983 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Krstanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Krstanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İvan Krstanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İvan Krstanovic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Krstanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Krstanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Krstanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Krstanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında NK Drinovci

1 Temmuz 2006 yılında HSK Posusje

18 Temmuz 2008 yılında NK Zagreb

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2013 yılında HNK Rijeka

2 Mart 2015 yılında NK Zadar

4 Eylül 2015 yılında Siroki Brijeg

31 Ağu 2017 yılında NK Lokomotiva

25 Ocak 2019 yılında Slaven Belupo

İvan Krstanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Krstanovic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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