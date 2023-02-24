İvan Kukavica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Kukavica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Kukavica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Kukavica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Kukavica 17 Mayıs 1993 tarihinde Tomislavgrad şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Kukavica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Kukavica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. İvan Kukavica'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Kukavica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Kukavica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Kukavica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Kukavica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

31 Aralık 2012 yılında Siroki Brijeg

1 Ocak 2013 yılında Br. Mostar

30 Haziran 2013 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2013 yılında HNK Tomislav T.

İvan Kukavica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Kukavica şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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