İvan Laca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Laca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Laca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Laca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Laca 15 Şubat 2003 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Laća şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Laca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. İvan Laca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Laca'nin NK Rudes ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Laca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Laca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Laca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Laca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2016 yılında HNK Sibenik Jgd

1 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Sibenik

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

18 Temmuz 2022 yılında NK Rudes

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

İvan Laca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Laca şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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