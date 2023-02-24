İvan Lagundzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lagundzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lagundzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lagundzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lagundzic 14 Haziran 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lagundzic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Lagundzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Lagundzic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Lagundzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lagundzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Lagundzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lagundzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dragovoljac U17

28 Ağustos 2015 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U19

26 Ocak 2018 yılında HASK Zagreb

27 Temmuz 2018 yılında Hrv Dragovoljac

9 Ağustos 2019 yılında Spansko

12 Ağustos 2020 yılında NK Kustosija

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

1 Ocak 2023 yılında B. Banja Luka

İvan Lagundzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lagundzic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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