İvan Laysha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Laysha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Laysha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Laysha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Laysha 4 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лайша Иван Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Laysha Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Laysha'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Laysha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Laysha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Laysha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Laysha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Neman Stolbtsy

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Nisan 2022 yılında FK Baranovichi

İvan Laysha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Laysha şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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