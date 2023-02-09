İvan Leguizamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Leguizamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Leguizamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Leguizamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Leguizamon 3 Temmuz 2002 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Paraguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Ezequiel Leguizamón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Leguizamon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Leguizamon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Leguizamon'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Leguizamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Leguizamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Leguizamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Leguizamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

İvan Leguizamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Leguizamon şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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