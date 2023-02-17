İvan Lendric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lendric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Lendric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Lendric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Lendric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lendric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lendric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lendric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lendric 8 Ağu 1991 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Lendrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lendric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. İvan Lendric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rupel Boom futbol takımında oynamaktadır. FC Rupel Boom takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Lendric'nin FC Rupel Boom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Lendricboyu ve yaşı kaç

İvan Lendric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lendric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Lendric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lendric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hajduk Split

2 Temmuz 2010 yılında Zrinjski Mostar

30 Haziran 2011 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2012 yılında Zulte Waregem

13 Ağu 2013 yılında NK Lokomotiva

23 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2014 yılında SV Kapfenberg

30 Ağu 2014 yılında Südtirol

27 Ocak 2015 yılında NK Celje

12 Ağu 2015 yılında Milsami

3 Eylül 2015 yılında AOK Kerkyra

5 Ocak 2016 yılında Zeljeznicar

10 Temmuz 2017 yılında Lens

8 Ağu 2018 yılında NK Olimpija

1 Ocak 2019 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2019 yılında Zrinjski Mostar

22 Ocak 2020 yılında Zeljeznicar

2 Eylül 2021 yılında Nea Salamis

18 Şubat 2022 yılında Tsarsko Selo

4 Mart 2022 yılında Kulüpsüz

26 Ağu 2022 yılında Rupel Boom

İvan Lendric kimdir

İvan Lendric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lendric şuan FC Rupel Boom takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hajduk Split (-2010)

İvan Lendric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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İvan Lendric nereli

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