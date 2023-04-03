İvan Lima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Lima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Lima 13 Ocak 2005 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz,Sao Tome ve Principe uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Correia Posser Lima şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Lima Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PCR Sports yapmaktadır. İvan Lima, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SL Benfica U19 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Lima'nin SL Benfica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
İvan Lima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Lima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Benfica Sub-15
1 Temmuz 2020 yılında Benfica U17
1 Temmuz 2022 yılında Benfica U19
İvan Lima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Lima şuan SL Benfica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SL Benfica (2011-)
İvan Lima Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U18 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.
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