İvan Litvinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Litvinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Litvinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Litvinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Litvinov 7 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Литвинов Иван Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Litvinov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Litvinov'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Litvinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Litvinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Sputnik
26 Temmuz 2019 yılında Bumprom
1 Ocak 2021 yılında ara verdi
1 Nisan 2022 yılında Bumprom
İvan Litvinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Litvinov şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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