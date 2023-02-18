İvan Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lucic 17 Ekim 1996 tarihinde Prijepolje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Лучић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lucic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Lucic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Lucic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Lucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Lucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zlatibor U19

1 Ocak 2014 yılında FK Polimlje

1 Şubat 2016 yılında Metalul Resita

1 Temmuz 2016 yılında Zlatibor

1 Ocak 2017 yılında FK FAP Priboj

1 Temmuz 2017 yılında Backa

11 Şubat 2018 yılında Spartak

18 Temmuz 2019 yılında Smederevo

31 Ağu 2019 yılında RSK Rabrovo

15 Ocak 2020 yılında Smederevo

14 Ağu 2020 yılında Zelez. Pancevo

29 Ocak 2021 yılında Dubocica

1 Temmuz 2021 yılında RSK Rabrovo

11 Şubat 2022 yılında Zlatibor

14 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

İvan Lucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lucic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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