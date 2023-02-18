İvan Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Lucic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Lucic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Lucic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Lucic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Lucic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Lucic 23 Mart 1995 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Lucic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Germania Sportagentur GmbH yapmaktadır. İvan Lucic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Lucic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Lucic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ilucenzo/

İvan Lucicboyu ve yaşı kaç

İvan Lucic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Lucic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Lucic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Lucic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2006 yılında Stadlau Altyapı

1 Ağu 2008 yılında Austria U15

1 Temmuz 2010 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2012 yılında SV Ried

7 Temmuz 2013 yılında UnionSt.Florian

30 Haziran 2014 yılında SV Ried

1 Temmuz 2014 yılında Bayern

27 Temmuz 2016 yılında Bristol City

30 Ocak 2017 yılında Aalborg BK

3 Mayıs 2017 yılında Bristol City

31 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2018 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

25 Kasım 2020 yılında NK Istra

18 Ocak 2023 yılında Hajduk Split

İvan Lucic kimdir

İvan Lucic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Lucic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Post SV (2004-)

İvan Lucic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U18 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Lucic nereli

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