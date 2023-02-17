İvan Maevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Maevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Maevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Maevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Maevskiy 5 Mayıs 1988 tarihinde Magdeburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Маевский Иван Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Maevskiy Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Maevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Maevskiy'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Maevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Maevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Maevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Maevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2009 yılında MTZ-Ripo Minsk

27 Ocak 2012 yılında FK Minsk

13 Ocak 2015 yılında Zawisza

6 Temmuz 2015 yılında Anji Mahaçkale

26 Ocak 2017 yılında FC Astana

13 Ocak 2021 yılında Rotor Volgograd

13 Temmuz 2021 yılında NK Celje

İvan Maevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Maevskiy şuan NK Celje takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Maevskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vertikal Kalinkovichi

Belarus takımında 18 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 42 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.