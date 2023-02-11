İvan Maggi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Maggi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Maggi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Maggi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Maggi 14 Haziran 1999 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Gabriel Maggi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Maggi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Maggi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Maggi'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Maggi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Maggi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Maggi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Maggi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Racing Club II

1 Mart 2021 yılında Racing Club

15 Ocak 2022 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2022 yılında Racing Club

12 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında Racing Club

İvan Maggi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Maggi şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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