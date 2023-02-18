İvan Makovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Makovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Makovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Makovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Makovec 27 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Makovec Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Makovec, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Roltek Dob futbol takımında oynamaktadır. NK Roltek Dob takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Makovec'nin NK Roltek Dob ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Makovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Makovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Makovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Makovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale U19

1 Ağu 2020 yılında NK Domzale

15 Şubat 2021 yılında NK Dob

15 Haziran 2022 yılında NK Domzale

12 Temmuz 2022 yılında NK Dob

İvan Makovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Makovec şuan NK Roltek Dob takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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