İvan Marcone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marcone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Marcone kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Marcone ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İvan Marcone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marcone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Marcone

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Marcone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Marcone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Marcone 3 Haziran 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván José Marcone şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Marcone Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İvan Marcone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 18 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Marcone'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Marconeboyu ve yaşı kaç

İvan Marcone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Marcone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Marcone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Marcone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2009 yılında Arsenal Sarandí

11 Ocak 2016 yılında Lanús

30 Haziran 2016 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2016 yılında Lanús

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

18 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

5 Ekim 2020 yılında Elche CF

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2021 yılında Elche CF

18 Haziran 2022 yılında Independiente

İvan Marcone kimdir

İvan Marcone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Marcone şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

İvan Marcone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Marcone nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
İBB'nin skandalları bitmiyor! Deprem bölgesine gönderilen yardımların reklamını yaptılar!
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ariel Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ariel Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
Gaziantep'te 94 saat sonra gelen mucize! Enkaz altında namaz kıldı, idrarını içip hayatta kaldı
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın acı günü: Depremde 11 yakını hayatını kaybetti
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Hatay'da hastanenin çökmesi sonucu Ferhat Günaçti şehit oldu
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?