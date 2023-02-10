İvan Marcone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marcone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Marcone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Marcone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Marcone 3 Haziran 1990 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván José Marcone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Marcone Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İvan Marcone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 18 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Marcone'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Marcone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Marcone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Marcone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Marcone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Arsenal FC II

1 Ocak 2009 yılında Arsenal Sarandí

11 Ocak 2016 yılında Lanús

30 Haziran 2016 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2016 yılında Lanús

1 Temmuz 2018 yılında CD Cruz Azul

18 Ocak 2019 yılında Boca Juniors

5 Ekim 2020 yılında Elche CF

30 Haziran 2021 yılında Boca Juniors

1 Temmuz 2021 yılında Elche CF

18 Haziran 2022 yılında Independiente

İvan Marcone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Marcone şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

İvan Marcone Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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