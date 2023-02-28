İvan Marcov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marcov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Marcov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Marcov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Marcov 9 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Marcov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. İvan Marcov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Marcov'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Marcov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/p_r_o_f_i_k_35/

İvan Marcov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Marcov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Marcov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Marcov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Auto

İvan Marcov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Marcov şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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