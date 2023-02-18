İvan Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Maric 11 Mart 2002 tarihinde Ljubuški şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Marić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Maric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Maric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Hrvatski Dragovoljac futbol takımında oynamaktadır. NK Hrvatski Dragovoljac takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Maric'nin NK Hrvatski Dragovoljac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2020 yılında NK Dubrava ZG

23 Şubat 2021 yılında Jadran LP

31 Ocak 2022 yılında Zrinjski Mostar

25 Temmuz 2022 yılında Hrv Dragovoljac

İvan Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Maric şuan NK Hrvatski Dragovoljac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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