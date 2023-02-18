İvan Marijanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Marijanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Marijanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Marijanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Marijanovic 20 Mart 1987 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Marijanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Marijanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Marijanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Marijanovic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Marijanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Marijanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Marijanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Marijanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2018 yılında Cibalia

28 Ocak 2020 yılında NK Vukovar 1991

İvan Marijanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Marijanovic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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