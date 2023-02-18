İvan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Markovic 23 Aralık 1991 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Markovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDENGOALMNE yapmaktadır. İvan Markovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Markovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Ocak 2013 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2013 yılında Gyeongnam FC

2 Temmuz 2013 yılında Gimhae FC

31 Aralık 2013 yılında Gyeongnam FC

1 Şubat 2014 yılında Rad Belgrad

25 Temmuz 2015 yılında Rudar Pljevlja

6 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2017 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2017 yılında Mladost

18 Ocak 2018 yılında Javor-Matis

9 Eylül 2019 yılında SCC Mohammedia

2 Eylül 2020 yılında FK Indjija

15 Ocak 2021 yılında Zlatibor

5 Şubat 2022 yılında Rad Belgrad

İvan Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Markovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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