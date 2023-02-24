İvan Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Markovic 20 Haziran 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Markovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. İvan Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Markovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2013 yılında Korona Kielce

22 Şubat 2014 yılında CSKA Sofya

25 Ağustos 2015 yılında APO Levadiakos

3 Şubat 2016 yılında Cherno More

18 Temmuz 2016 yılında Gyeongnam FC

23 Ocak 2017 yılında Vozdovac

23 Ağustos 2017 yılında Radnik

27 Mart 2018 yılında AFC Eskilstuna

27 Ağustos 2018 yılında PS Kalamata

11 Temmuz 2019 yılında Rabotnicki

25 Şubat 2020 yılında Zob Ahan

4 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FK Iskra

10 Şubat 2023 yılında FK Jezero

İvan Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Markovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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