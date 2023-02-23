İvan Martic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Martic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Martic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Martic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Martic 2 Ekim 1990 tarihinde Uzwil şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Martić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Martic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. İvan Martic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Universitatea Cluj futbol takımında oynamaktadır. FC Universitatea Cluj takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Martic'nin FC Universitatea Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Martic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Martic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Martic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Martic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında St. Gallen U21

1 Temmuz 2009 yılında FC St. Gallen

1 Şubat 2010 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2010 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2014 yılında Hellas Verona

31 Temmuz 2015 yılında Spezia Calcio

2 Ağustos 2016 yılında HNK Rijeka

31 Ağustos 2017 yılında Univ. Craiova

22 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2020 yılında FC Sion

1 Temmuz 2022 yılında Univ. Craiova

13 Şubat 2023 yılında U Cluj

30 Haziran 2023 yılında Univ. Craiova

İvan Martic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Martic şuan FC Universitatea Cluj takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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