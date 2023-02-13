İvan Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Martin 14 Şubat 1999 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Martín Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Martin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. İvan Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Martin'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2017 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2018 yılında Villarreal CF B

1 Ağu 2020 yılında Villarreal

14 Ağu 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Villarreal

10 Temmuz 2021 yılında Alavés

26 Ocak 2022 yılında Villarreal

27 Ocak 2022 yılında Girona FC

30 Haziran 2023 yılında Villarreal

İvan Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Martin şuan Girona FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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