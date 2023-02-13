İvan Martos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Martos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Martos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Martos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Martos 15 Mayıs 1997 tarihinde Manresa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Martos Campillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Martos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Martos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Martos'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Martos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Martos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Martos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Martos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2019 yılında UD Almería

5 Ekim 2020 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2021 yılında UD Almería

19 Ocak 2023 yılında FC Cartagena

30 Haziran 2023 yılında UD Almería

İvan Martos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Martos şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Barcelona (2007-2011), CF Damm (2011-2013), Gimnàstic Manresa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.