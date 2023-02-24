İvan Micunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Micunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Micunovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Micunovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Micunovic 22 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Micunovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 442LEGAL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Micunovic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Micunovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Micunovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Micunovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Micunovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2018 yılında Rudar Pljevlja

6 Şubat 2019 yılında OFK Grbalj

7 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2019 yılında Zvijezda 09

1 Şubat 2020 yılında FK Bokelj

1 Ocak 2021 yılında Bilinmiyor

9 Ağustos 2021 yılında FK Berane

27 Temmuz 2022 yılında OFK Niksic

İvan Micunovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Micunovic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

İvan Micunovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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