İvan Mihalj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mihalj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mihalj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Mihalj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Mihalj 21 Eylül 2002 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Mihalj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Mihalj, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Mihalj'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İvan Mihalj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Mihalj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Zr. Mostar U19
18 Şubat 2021 yılında Zmaj Makarska
7 Şubat 2023 yılında HNK Tomislav T.
İvan Mihalj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Mihalj şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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