İvan Mihov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mihov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mihov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Mihov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Mihov 8 Haziran 1991 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Димитров Михов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Mihov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Mihov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. İvan Mihov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Mihov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Mihov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Mihov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Mihov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Minyor Pernik

24 Ocak 2013 yılında Montana

6 Şubat 2014 yılında Akzhayik

1 Temmuz 2014 yılında Montana

İvan Mihov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Mihov şuan Montana takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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