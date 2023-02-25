İvan Mikhnyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mikhnyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Mikhnyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Mikhnyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Mikhnyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mikhnyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Mikhnyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mikhnyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mikhnyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Mikhnyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Mikhnyuk 1 Haziran 2003 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Михнюк Иван Владимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Mikhnyuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Filimonov yapmaktadır. İvan Mikhnyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Mikhnyuk'nin FK Slutsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Mikhnyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/i.mikhniuk_8/?hl=ru

İvan Mikhnyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Mikhnyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Mikhnyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Mikhnyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

1 Temmuz 2022 yılında FDC Brest

15 Temmuz 2022 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2022 yılında FDC Brest

24 Ocak 2023 yılında FK Slutsk

İvan Mikhnyuk kimdir

İvan Mikhnyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Mikhnyuk şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İvan Mikhnyuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Mikhnyuk nereli

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