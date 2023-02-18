İvan Milicevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Milicevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Milicevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Milicevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Milicevic 16 Temmuz 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Milićević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Milicevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. İvan Milicevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 20 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Milicevic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Milicevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Milicevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Milicevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Milicevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Siroki Brijeg

19 Şubat 2018 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2018 yılında Siroki Brijeg

20 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

23 Ocak 2019 yılında NK Varazdin

18 Ocak 2020 yılında NK Lokomotiva

7 Şubat 2020 yılında NK Dubrava ZG

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

23 Temmuz 2020 yılında Zeljeznicar

31 Mayıs 2021 yılında NK Lokomotiva

İvan Milicevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Milicevic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

İvan Milicevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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