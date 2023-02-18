İvan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Milosevic 3 Kasım 1984 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Милошевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Milosevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Milosevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İvan Milosevic'nin FK Mladost Lucani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2005 yılında Vozdovac

1 Ocak 2007 yılında Mladost

1 Temmuz 2008 yılında Karpaty

30 Haziran 2009 yılında Mladost

1 Temmuz 2009 yılında Karpaty

13 Şubat 2014 yılında Napredak

21 Temmuz 2014 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

İvan Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Milosevic şuan FK Mladost Lucani takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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