İvan Minchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Minchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Minchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Minchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Minchev 28 Mayıs 1991 tarihinde Kazanlak şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Стоилов Минчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Minchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Minchev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Sofia futbol takımında oynamaktadır. Slavia Sofia takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Minchev'nin Slavia Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Minchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Minchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Minchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Minchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2009 yılında Lok. Mezdra

1 Temmuz 2012 yılında Botev Vratsa

1 Eylül 2012 yılında Lyubimets

31 Ocak 2014 yılında Spartak Varna

6 Ağustos 2014 yılında Montana

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

7 Eylül 2016 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Beroe

1 Temmuz 2021 yılında Bregalnica Stip

7 Eylül 2021 yılında Slavia Sofia

İvan Minchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Minchev şuan Slavia Sofia takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

İvan Minchev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 21 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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