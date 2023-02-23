İvan Mitrev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mitrev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mitrev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Mitrev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Mitrev 28 Mayıs 1999 tarihinde Sandanski şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Божков Митрев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Mitrev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Mitrev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Mitrev'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Mitrev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Mitrev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Mitrev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Mitrev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia U19

1 Temmuz 2018 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2019 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2019 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2020 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2020 yılında Litex Lovech

30 Haziran 2021 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

31 Aralık 2021 yılında CSKA-Sofia

11 Ocak 2022 yılında Litex Lovech

31 Mayıs 2022 yılında CSKA-Sofia

İvan Mitrev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Mitrev şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İvan Mitrev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 22 numaralı formasıyla 21 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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