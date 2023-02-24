İvan Mustapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Mustapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Mustapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Mustapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Mustapic 27 Şubat 2002 tarihinde Metkovic şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Mustapić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Mustapic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Mustapic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Mustapic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İvan Mustapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Mustapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında S. Brijeg U19
1 Temmuz 2021 yılında Siroki Brijeg
2 Eylül 2021 yılında NK Neretvanac
16 Ağustos 2022 yılında NK Dugo Selo
7 Şubat 2023 yılında HNK Tomislav T.
İvan Mustapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Mustapic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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