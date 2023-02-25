İvan Nazaruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nazaruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Nazaruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Nazaruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Nazaruk 3 Mart 1991 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Назарук Иван Александрович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Nazaruk Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Nazaruk'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Nazaruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Nazaruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2020 yılında Pershy Region
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
İvan Nazaruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Nazaruk şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.
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