İvan Nekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Nekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Nekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Nekic 24 Aralık 2000 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Nekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Nekic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Nekic'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Nekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Nekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Nekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Nekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Inter Z. U19

1 Temmuz 2019 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2022 yılında Sandecja

İvan Nekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Nekic şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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