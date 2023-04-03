İvan Nesterenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nesterenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Nesterenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Nesterenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Nesterenko 23 Temmuz 2003 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Нестеренко Іван Васильович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Nesterenko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Nesterenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vorskla Poltava U19 futbol takımında oynamaktadır. Vorskla Poltava U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Nesterenko'nin Vorskla Poltava U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Nesterenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Nesterenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Nesterenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Nesterenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2021 yılında Vorskla II

1 Temmuz 2021 yılında Vorskla U19

İvan Nesterenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Nesterenko şuan Vorskla Poltava U19 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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