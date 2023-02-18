İvan Nevistic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Nevistic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Nevistic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Nevistic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Nevistic 31 Temmuz 1998 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Nevistić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Nevistic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Nevistic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Nevistic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Nevistic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Nevistic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Nevistic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Nevistic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2009 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U17

3 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

14 Ağu 2017 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

13 Temmuz 2018 yılında NS Mura

25 Ocak 2019 yılında HNK Rijeka

15 Şubat 2019 yılında NK Varazdin

9 Ağu 2020 yılında HNK Rijeka

28 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

29 Ocak 2021 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2021 yılında Dinamo Zagreb

31 Ağu 2021 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

İvan Nevistic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Nevistic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

İvan Nevistic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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