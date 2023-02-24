İvan Novovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Novovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Novovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Novovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Novovic 26 Nisan 1989 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Novovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D.M management yapmaktadır. İvan Novovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Novovic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Novovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Novovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Novovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Novovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2010 yılında Krasnodar

1 Mart 2011 yılında Zeta Golubovac

1 Mayıs 2011 yılında Krasnodar

1 Temmuz 2011 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2013 yılında FK Mladost

1 Temmuz 2021 yılında FK Decic Tuzi

26 Ocak 2022 yılında B. Podgorica

İvan Novovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Novovic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Novovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zeta Golubovac (bis 2007)

Karadağ U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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