İvan Ortigoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ortigoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ortigoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ortigoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ortigoza 1 Mart 1995 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Ezequiel Ortigoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ortigoza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Ortigoza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Ortigoza'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Ortigoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Ortigoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Ortigoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ortigoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Gimnasia (J)

31 Aralık 2021 yılında Sportivo Las Parejas

11 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

18 Ocak 2022 yılında CD Macará

30 Haziran 2022 yılında Gimnasia (J)

8 Temmuz 2022 yılında Belgrano

31 Aralık 2023 yılında Gimnasia (J)

İvan Ortigoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ortigoza şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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