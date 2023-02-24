İvan Penev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Penev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Penev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Penev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Penev 24 Haziran 1993 tarihinde Sevlievo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Дианов Пенев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Penev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Penev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Penev'nin Litex Lovech ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Penev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Penev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Penev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Penev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2016 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2017 yılında Sozopol

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Varna

1 Temmuz 2020 yılında Sevlievo

1 Ocak 2021 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

1 Şubat 2022 yılında Litex Lovech

İvan Penev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Penev şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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