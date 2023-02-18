İvan Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Peric 2 Ocak 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Perić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Peric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. İvan Peric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Peric'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

15 Şubat 2018 yılında NK Solin U17

30 Haziran 2018 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

16 Şubat 2021 yılında NK Neretvanac

30 Haziran 2021 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

4 Ağu 2022 yılında NK Rudes

İvan Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Peric şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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